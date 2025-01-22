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Samsung Galaxy S25, S25+ и S25 Ultra в России — цена, цвета, дата выхода, сколько стоит, когда выйдет

Стали известны цены на смартфоны Samsung Galaxy S25 в России
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22 января компания Samsung представила Galaxy S25 — новую линейку флагманских смартфонов. Гаджеты совсем скоро появятся и в России — предзаказы открылись в онлайн-магазине МТС, «М.Видео» и у других отечественных ритейлеров. Доставка смартфонов начнётся со 2 февраля, а продажи должны начаться в середине месяца.

Так, базовая версия Galaxy S25 на 128 ГБ встроенной памяти обойдётся в России в 99 990 рублей. Galaxy S25+ на 256 ГБ стоит 129 990 рублей, а максимальная версия Galaxy S25 Ultra обойдётся сразу в 209 990 рублей.

Цены на Samsung Galaxy S25 в России

  • Galaxy S25 на 12/128 ГБ — 99 990 рублей
  • Galaxy S25 на 12/256 ГБ — 109 990 рублей
  • Galaxy S25 на 12/512 ГБ — 119 990 рублей.

Цены на Samsung Galaxy S25+ в России

  • Galaxy S25+ на 12/256 ГБ — 129 990 рублей
  • Galaxy S25+ на 12/512 ГБ — 139 990 рублей.

Цены на Samsung Galaxy S25 Ultra в России

  • Galaxy S25 Ultra на 12/256 ГБ — 159 990 рублей
  • Galaxy S25 Ultra на 12/512 ГБ — 179 990 рублей.
  • Galaxy S25 Ultra на 12/1024 ГБ — 209 990 рублей.

Samsung Galaxy S25 и S25+ будут поставляться в сером, голубом, мятном и синем цветах. Galaxy S25 Ultra же появится в чёрном, сером, серебряном и синем цветах.

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