В «Одиссее» Кристофера Нолана сыграет звезда «Карателя» Джон Бернтал

Каст нового фильма Кристофера Нолана пополнился ещё одним звёздным актёром. Одну из ролей в будущей «Одиссее» исполнит Джон Бернтал, больше всего известный по роли Карателя в фильмах по вселенной комиксов Marvel. Кого именно сыграет артист, неизвестно.

Таким образом, Бернтал присоединился к ранее представленным актёрам: Тому Холланду, Зендее, Мэтту Деймону, Роберту Паттинсону, Энн Хэтэуэй, Лупите Нионго и Шарлиз Терон. Съёмки картины начнутся уже в феврале и будут вестись с помощью новой IMAX-технологии.

«Одиссея» Кристофера Нолана выйдет в прокат 17 июля 2026 года. Лента расскажет эпическую мифологическую историю по мотивам одноимённого произведения древнегреческого поэта Гомера.