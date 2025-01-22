Капитан MOUZ по CS2 ушёл из команды

Киберспортивный клуб MOUZ объявил об изменениях в активном ростере команды по Counter-Strike 2. Анонс состоялся в социальных сетях организации.
Состав «мышей» покинул капитан команды Камил siuhy Шкарадек. Как сообщается в анонсе, причиной данного решения стало разное видение дальнейшего развития коллектива.
На ближайшем турнире IEM Katowice 2025 европейский состав сыграет с 16-летним Адрианом Xelex Винче из молодёжного ростера MOUZ. Молодой киберспортсмен будет выступать на правах замены. Обязанности капитана на себя возьмёт Людвиг Brollan Бролин.
Состав MOUZ на IEM Katowice по CS2:
- Адам torzsi Торжаш;
- Дориан xertioN Берман;
- Джими Jimpphat Сало;
- Людвиг Brollan Бролин;
- Адриан Xelex Винце (замена);
- Йонас nectrick Вензельсен (тренер);
- Андреас Xyp9x Хойслет (помощник тренера).
Siuhy представлял MOUZ с июля 2023 года. За 2024 год команда под его руководством стала чемпионом таких ивентов, как ESL Pro League Season 19 и BetBoom Dacha Belgrade 2024 #1.