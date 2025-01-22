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Капитан MOUZ по CS2 ушёл из команды

Киберспортивный клуб MOUZ объявил об изменениях в активном ростере команды по Counter-Strike 2. Анонс состоялся в социальных сетях организации.

Состав «мышей» покинул капитан команды Камил siuhy Шкарадек. Как сообщается в анонсе, причиной данного решения стало разное видение дальнейшего развития коллектива.

На ближайшем турнире IEM Katowice 2025 европейский состав сыграет с 16-летним Адрианом Xelex Винче из молодёжного ростера MOUZ. Молодой киберспортсмен будет выступать на правах замены. Обязанности капитана на себя возьмёт Людвиг Brollan Бролин.

Состав MOUZ на IEM Katowice по CS2:

Адам torzsi Торжаш;

Дориан xertioN Берман;

Джими Jimpphat Сало;

Людвиг Brollan Бролин;

Адриан Xelex Винце (замена);

Йонас nectrick Вензельсен (тренер);

Андреас Xyp9x Хойслет (помощник тренера).

Siuhy представлял MOUZ с июля 2023 года. За 2024 год команда под его руководством стала чемпионом таких ивентов, как ESL Pro League Season 19 и BetBoom Dacha Belgrade 2024 #1.