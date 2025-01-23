Стали известны все номинанты на «Оскар»-2025

Американская академия кинематографических искусств и наук объявила список номинантов премии «Оскар»-2025. 97-я церемония вручения наград за наивысшие достижения в киноиндустрии пройдёт ночью 3 марта в Лос-Анджелесе.
Больше всего номинаций получила драма «Эмилия Перес» с Зои Салданой и Селеной Гомес — 13. Далее идёт драма «Бруталист» с 10 номинациями, а замыкает тройку «Злая: Сказка о ведьме Запада» с Ариной Гранде — 10 номинаций.
Одно из важнейших событий будущей церемонии — номинация российского актёра Юры Борисова на лучшую мужскую роль второго плана за роль в «Аноре».
Лучший фильм
- «Анора»
- «Бруталист»
- «Боб Дилан: Никому не известный»
- «Конклав»
- «Дюна 2»
- «Эмилия Перес»
- «Я всё ещё здесь»
- «Мальчишки из «Никеля»
- «Субстанция»
- «Злая: Сказка о ведьме Запада»
Лучший режиссёр
- Шон Бэйкер — «Анора»
- Брэйди Корбет — «Бруталист»
- Джеймс Мэнголд — «Боб Дилан: Никому не известный»
- Жак Одиар — «Эмилия Перес»
- Корали Фаржа — «Cубстанция»
Лучшая мужская роль
- Эдриан Броуди — «Бруталист»
- Тимоти Шаламе — «Боб Дилан: Никому не известный»
- Колман Доминго — «Синг-синг»
- Рэйф Файнс — «Конклав»
- Себастьян Стэн — «Ученик: Восхождение Трампа»
«Бруталист»
Фото: A24
Лучшая женская роль
- Синтия Эриво - «Злая: Сказка о ведьме Запада»
- Карла Гаскон — «Эмилия Перес»
- Майки Мэдисон — «Анора»
- Деми Мур — «Субстанция»
- Фернанда Торрес — «Я всё ещё здесь»
Лучшая мужская роль второго плана
- Юра Борисов — «Анора»
- Киран Калкин — «Настоящая боль»
- Эдвард Нортон — «Боб Дилан: Никому не известный»
- Гай Пирс — «Бруталист»
- Джереми Стронг — «Ученик»
Лучшая женская роль второго плана
- Моника Барбаро — «Боб Дилан: Никому не известный»
- Ариана Гранде - «Злая: Сказка о ведьме Запада»
- Фелисити Джонс — «Бруталист»
- Изабелла Росселлини — «Конклав»
- Зои Солдана — «Эмилия Перес»
Лучший оригинальный сценарий
- «Анора»
- «Бруталист»
- «Настоящая боль»
- «5 сентября»
- «Субстанция»
«Анора»
Фото: Neon
Лучший адаптированный сценарий
- «Боб Дилан: Никому не известный»
- «Конклав»
- «Эмилия Перес»
- «Мальчишки из «Никеля»
- «Синг-Синг»
Лучшие визуальные эффекты
- «Чужой: Ромул»
- «Быть лучше: История Робби Уильямса»
- «Дюна 2»
- «Планета обезьян: Новое царство»
- «Злая: Сказка о ведьме Запада»
Лучший звук
- «Боб Дилан: Никому не известный»
- «Дюна 2»
- «Эмилия Перес»
- «Злая: Сказка о ведьме Запада»
- «Дикий робот»
Лучший короткометражный фильм
- «Залог»
- «Ануя»
- «Я не робот»
- «Последний рейнджер»
- «Человек, который не мог молчать»
Лучший дизайн
- «Бруталист»
- «Конклав»
- «Дюна 2»
- «Носферату»
- «Злая: Сказка о ведьме Запада»
Лучший дизайн костюмов
- «Боб Дилан: Никому не известный»
- «Конклав»
- «Гладиатор 2»
- «Носферату»
- «Злая: Сказка о ведьме Запада»
Лучшая оригинальная песня
- «Конклав»
- «Эмилия Перес»
- «Злая: Сказка о ведьме Запада»
- «Дикий робот»
«Злая»
Фото: Universal
Лучший саундтрек
- «Бруталист»
- «Конклав»
- «Эмилия Перес»
- «Злая: Сказка о ведьме Запада»
- «Дикий робот»
Лучший грим и причёски
- «Другой человек»
- «Эмилия Перес»
- «Носферату»
- «Субстанция»
- «Злая: Сказка о ведьме Запада»
Лучший фильм на иностранном языке
- «Я всё ещё здесь» — Бразилия
- «Девушка с иглой» — Дания
- «Эмилия Перес» — Франция
- «Семя священного инжира» — Германия
- «Поток» — Латвия
«Я всё ещё здесь»
Фото: Altitude Films
Лучший монтаж
- «Анора»
- «Бруталист»
- «Конклав»
- «Эмилия Перес»
- «Злая: Сказка о ведьме Запада»
Лучший документальный фильм
- «Дневники чёрного ящика»
- «Нет другой земли»
- «Фарфоровая война»
- «Cаундтрек к государственному перевороту»
- «Cахарный тростник»
Лучший документальный короткометражный фильм
- Death by numbers
- I am ready, warden
- Incident
- Instruments of a beating heart
- The only girl in the orchestra
Лучшая операторская работа
- «Бруталист»
- «Дюна 2»
- «Эмилия Перес»
- «Мария»
- «Носферату»
«Дюна 2»
Фото: Warner Bros.
Лучший мультфильм
- «Поток»
- «Головоломка 2»
- «Мемуары улитки»
- «Уоллес и Громит: Самая дикая месть»
- «Дикий робот»
Лучший короткометражный мультфильм
- «Красивые мужчины»
- «В тени Кипариса»
- «Волшебные конфеты»
- «Путешествие к чуду»
- «Фу!».