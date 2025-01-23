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Стали известны все номинанты на «Оскар»-2025

Американская академия кинематографических искусств и наук объявила список номинантов премии «Оскар»-2025. 97-я церемония вручения наград за наивысшие достижения в киноиндустрии пройдёт ночью 3 марта в Лос-Анджелесе.

Больше всего номинаций получила драма «Эмилия Перес» с Зои Салданой и Селеной Гомес — 13. Далее идёт драма «Бруталист» с 10 номинациями, а замыкает тройку «Злая: Сказка о ведьме Запада» с Ариной Гранде — 10 номинаций.

Одно из важнейших событий будущей церемонии — номинация российского актёра Юры Борисова на лучшую мужскую роль второго плана за роль в «Аноре».

Лучший фильм

«Анора»

«Бруталист»

«Боб Дилан: Никому не известный»

«Конклав»

«Дюна 2»

«Эмилия Перес»

«Я всё ещё здесь»

«Мальчишки из «Никеля»

«Субстанция»

«Злая: Сказка о ведьме Запада»

Лучший режиссёр

Шон Бэйкер — «Анора»

Брэйди Корбет — «Бруталист»

Джеймс Мэнголд — «Боб Дилан: Никому не известный»

Жак Одиар — «Эмилия Перес»

Корали Фаржа — «Cубстанция»

Лучшая мужская роль

Эдриан Броуди — «Бруталист»

Тимоти Шаламе — «Боб Дилан: Никому не известный»

Колман Доминго — «Синг-синг»

Рэйф Файнс — «Конклав»

Себастьян Стэн — «Ученик: Восхождение Трампа»

«Бруталист» Фото: A24

Лучшая женская роль

Синтия Эриво - «Злая: Сказка о ведьме Запада»

Карла Гаскон — «Эмилия Перес»

Майки Мэдисон — «Анора»

Деми Мур — «Субстанция»

Фернанда Торрес — «Я всё ещё здесь»

Лучшая мужская роль второго плана

Юра Борисов — «Анора»

Киран Калкин — «Настоящая боль»

Эдвард Нортон — «Боб Дилан: Никому не известный»

Гай Пирс — «Бруталист»

Джереми Стронг — «Ученик»

Лучшая женская роль второго плана

Моника Барбаро — «Боб Дилан: Никому не известный»

Ариана Гранде - «Злая: Сказка о ведьме Запада»

Фелисити Джонс — «Бруталист»

Изабелла Росселлини — «Конклав»

Зои Солдана — «Эмилия Перес»

Лучший оригинальный сценарий

«Анора»

«Бруталист»

«Настоящая боль»

«5 сентября»

«Субстанция»

«Анора» Фото: Neon

Лучший адаптированный сценарий

«Боб Дилан: Никому не известный»

«Конклав»

«Эмилия Перес»

«Мальчишки из «Никеля»

«Синг-Синг»

Лучшие визуальные эффекты

«Чужой: Ромул»

«Быть лучше: История Робби Уильямса»

«Дюна 2»

«Планета обезьян: Новое царство»

«Злая: Сказка о ведьме Запада»

Лучший звук

«Боб Дилан: Никому не известный»

«Дюна 2»

«Эмилия Перес»

«Злая: Сказка о ведьме Запада»

«Дикий робот»

Лучший короткометражный фильм

«Залог»

«Ануя»

«Я не робот»

«Последний рейнджер»

«Человек, который не мог молчать»

Лучший дизайн

«Бруталист»

«Конклав»

«Дюна 2»

«Носферату»

«Злая: Сказка о ведьме Запада»

Лучший дизайн костюмов

«Боб Дилан: Никому не известный»

«Конклав»

«Гладиатор 2»

«Носферату»

«Злая: Сказка о ведьме Запада»

Лучшая оригинальная песня

«Конклав»

«Эмилия Перес»

«Злая: Сказка о ведьме Запада»

«Дикий робот»

«Злая» Фото: Universal

Лучший саундтрек

«Бруталист»

«Конклав»

«Эмилия Перес»

«Злая: Сказка о ведьме Запада»

«Дикий робот»

Лучший грим и причёски

«Другой человек»

«Эмилия Перес»

«Носферату»

«Субстанция»

«Злая: Сказка о ведьме Запада»

Лучший фильм на иностранном языке

«Я всё ещё здесь» — Бразилия

«Девушка с иглой» — Дания

«Эмилия Перес» — Франция

«Семя священного инжира» — Германия

«Поток» — Латвия

«Я всё ещё здесь» Фото: Altitude Films

Лучший монтаж

«Анора»

«Бруталист»

«Конклав»

«Эмилия Перес»

«Злая: Сказка о ведьме Запада»

Лучший документальный фильм

«Дневники чёрного ящика»

«Нет другой земли»

«Фарфоровая война»

«Cаундтрек к государственному перевороту»

«Cахарный тростник»

Лучший документальный короткометражный фильм

Death by numbers

I am ready, warden

Incident

Instruments of a beating heart

The only girl in the orchestra

Лучшая операторская работа

«Бруталист»

«Дюна 2»

«Эмилия Перес»

«Мария»

«Носферату»

«Дюна 2» Фото: Warner Bros.

Лучший мультфильм

«Поток»

«Головоломка 2»

«Мемуары улитки»

«Уоллес и Громит: Самая дикая месть»

«Дикий робот»

Лучший короткометражный мультфильм