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Стали известны все номинанты на «Оскар»-2025

Стали известны все номинанты на «Оскар»-2025
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Американская академия кинематографических искусств и наук объявила список номинантов премии «Оскар»-2025. 97-я церемония вручения наград за наивысшие достижения в киноиндустрии пройдёт ночью 3 марта в Лос-Анджелесе.

Больше всего номинаций получила драма «Эмилия Перес» с Зои Салданой и Селеной Гомес — 13. Далее идёт драма «Бруталист» с 10 номинациями, а замыкает тройку «Злая: Сказка о ведьме Запада» с Ариной Гранде — 10 номинаций.

Одно из важнейших событий будущей церемонии — номинация российского актёра Юры Борисова на лучшую мужскую роль второго плана за роль в «Аноре».

Лучший фильм

  • «Анора»
  • «Бруталист»
  • «Боб Дилан: Никому не известный»
  • «Конклав»
  • «Дюна 2»
  • «Эмилия Перес»
  • «Я всё ещё здесь»
  • «Мальчишки из «Никеля»
  • «Субстанция»
  • «Злая: Сказка о ведьме Запада»

Лучший режиссёр

  • Шон Бэйкер — «Анора»
  • Брэйди Корбет — «Бруталист»
  • Джеймс Мэнголд — «Боб Дилан: Никому не известный»
  • Жак Одиар — «Эмилия Перес»
  • Корали Фаржа — «Cубстанция»

Лучшая мужская роль

  • Эдриан Броуди — «Бруталист»
  • Тимоти Шаламе — «Боб Дилан: Никому не известный»
  • Колман Доминго — «Синг-синг»
  • Рэйф Файнс — «Конклав»
  • Себастьян Стэн — «Ученик: Восхождение Трампа»
«Бруталист»

«Бруталист»

Фото: A24

Лучшая женская роль

  • Синтия Эриво - «Злая: Сказка о ведьме Запада»
  • Карла Гаскон — «Эмилия Перес»
  • Майки Мэдисон — «Анора»
  • Деми Мур — «Субстанция»
  • Фернанда Торрес — «Я всё ещё здесь»

Лучшая мужская роль второго плана

  • Юра Борисов — «Анора»
  • Киран Калкин — «Настоящая боль»
  • Эдвард Нортон — «Боб Дилан: Никому не известный»
  • Гай Пирс — «Бруталист»
  • Джереми Стронг — «Ученик»

Лучшая женская роль второго плана

  • Моника Барбаро — «Боб Дилан: Никому не известный»
  • Ариана Гранде - «Злая: Сказка о ведьме Запада»
  • Фелисити Джонс — «Бруталист»
  • Изабелла Росселлини — «Конклав»
  • Зои Солдана — «Эмилия Перес»

Лучший оригинальный сценарий

  • «Анора»
  • «Бруталист»
  • «Настоящая боль»
  • «5 сентября»
  • «Субстанция»
«Анора»

«Анора»

Фото: Neon

Лучший адаптированный сценарий

  • «Боб Дилан: Никому не известный»
  • «Конклав»
  • «Эмилия Перес»
  • «Мальчишки из «Никеля»
  • «Синг-Синг»

Лучшие визуальные эффекты

  • «Чужой: Ромул»
  • «Быть лучше: История Робби Уильямса»
  • «Дюна 2»
  • «Планета обезьян: Новое царство»
  • «Злая: Сказка о ведьме Запада»

Лучший звук

  • «Боб Дилан: Никому не известный»
  • «Дюна 2»
  • «Эмилия Перес»
  • «Злая: Сказка о ведьме Запада»
  • «Дикий робот»

Лучший короткометражный фильм

  • «Залог»
  • «Ануя»
  • «Я не робот»
  • «Последний рейнджер»
  • «Человек, который не мог молчать»

Лучший дизайн

  • «Бруталист»
  • «Конклав»
  • «Дюна 2»
  • «Носферату»
  • «Злая: Сказка о ведьме Запада»

Лучший дизайн костюмов

  • «Боб Дилан: Никому не известный»
  • «Конклав»
  • «Гладиатор 2»
  • «Носферату»
  • «Злая: Сказка о ведьме Запада»

Лучшая оригинальная песня

  • «Конклав»
  • «Эмилия Перес»
  • «Злая: Сказка о ведьме Запада»
  • «Дикий робот»
«Злая»

«Злая»

Фото: Universal

Лучший саундтрек

  • «Бруталист»
  • «Конклав»
  • «Эмилия Перес»
  • «Злая: Сказка о ведьме Запада»
  • «Дикий робот»

Лучший грим и причёски

  • «Другой человек»
  • «Эмилия Перес»
  • «Носферату»
  • «Субстанция»
  • «Злая: Сказка о ведьме Запада»

Лучший фильм на иностранном языке

  • «Я всё ещё здесь» — Бразилия
  • «Девушка с иглой» — Дания
  • «Эмилия Перес» — Франция
  • «Семя священного инжира» — Германия
  • «Поток» — Латвия
«Я всё ещё здесь»

«Я всё ещё здесь»

Фото: Altitude Films

Лучший монтаж

  • «Анора»
  • «Бруталист»
  • «Конклав»
  • «Эмилия Перес»
  • «Злая: Сказка о ведьме Запада»

Лучший документальный фильм

  • «Дневники чёрного ящика»
  • «Нет другой земли»
  • «Фарфоровая война»
  • «Cаундтрек к государственному перевороту»
  • «Cахарный тростник»

Лучший документальный короткометражный фильм

  • Death by numbers
  • I am ready, warden
  • Incident
  • Instruments of a beating heart
  • The only girl in the orchestra

Лучшая операторская работа

  • «Бруталист»
  • «Дюна 2»
  • «Эмилия Перес»
  • «Мария»
  • «Носферату»
«Дюна 2»

«Дюна 2»

Фото: Warner Bros.

Лучший мультфильм

  • «Поток»
  • «Головоломка 2»
  • «Мемуары улитки»
  • «Уоллес и Громит: Самая дикая месть»
  • «Дикий робот»

Лучший короткометражный мультфильм

  • «Красивые мужчины»
  • «В тени Кипариса»
  • «Волшебные конфеты»
  • «Путешествие к чуду»
  • «Фу!».
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