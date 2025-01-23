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«Молодёжку» NAVI дисквалифицировали с топ-турнира по Dota 2 за использование бага

«Молодёжку» NAVI дисквалифицировали с топ-турнира по Dota 2 за использование бага
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Команду NAVI Junior лишили слота на топ-турнире ESL One Raleigh 2025 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн. Информация об этом появилась в социальных сетях турнирного оператора ESL.

Организаторы соревнований сообщили, что причиной для дисквалификации стало многократное использование запрещённого бага игроком «молодёжки» Natus Vincere Станиславом Riddys Митрошкиным в рамках отборочных к чемпионату.

Речь идёт о внутриигровой ошибке с предметом Smoke of Deceit. Баг позволял Митрошкину узнавать, когда соперники применяли «смоки», что давало NAVI Junior нечестное преимущество. Представители ESL отметили, что все команды знали о непозволительности применения этого «абуза».

Таким образом, молодёжный состав «рождённых побеждать» лишился возможности выступить на своём первом тир-1 LAN-ивенте. Слот NAVI Junior достался коллективу AVULUS Акбара SoNNeikO Бутаева, который уступил NAVI Junior в решающем матче.

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