Следующим фильмом режиссёра «Носферату» Роберта Эггерса будет хоррор «Вервольф»

По данным издания The Hollywood Reporter, режиссёр «Носферату» Роберт Эггерс снимет фильм «Вервольф» — это хоррор об оборотне.

Несмотря на нехватку подробностей, источники издания сообщают, что действие происходит в Англии XIII века. В сценарии также есть диалоги, соответствующие тому времени, а также переводы и примечания для тех, кто не знаком со староанглийским языком.

Focus Features, подразделение Universal, занимающееся артхаусом, которое выпустило и профинансировало «Носферату», снова сотрудничает с Эггерсом. Ещё один любопытный факт — Роберт хотел сделать фильм чёрно-белым, как, к примеру, «Маяк», но отказался от этой идеи.

Компания планирует выпустить триллер 25 декабря 2026 года.