Бен Аффлек и Джон Бернтал — на первом кадре фильма «Расплата 2»

Создатели ленты «Расплата 2», которая станет прямым сиквелом «Расплаты» 2016 года, опубликовали первый кадр фильма. На нём можно увидеть персонажей Бена Аффлека и Джона Бернтала: Кристиана Вульфа и Брэкстона.

Подробности сюжета держатся в тайне, но известно, что во втором фильме больше внимания будет уделено брату главного героя.

Первый кадр ленты

Фото: Amazon MGM Studios

«Расплата» рассказывала историю математического гения Кристиана Вульфа, который подрабатывает аудитором для самых опасных преступных организаций. Однажды на его след нападает отдел по борьбе с преступностью министерства финансов.

Режиссёром ленты выступает Гэвин О’Коннор, снявший первую часть. Выпустят фильм в кинотеатры компании Amazon и MGM.