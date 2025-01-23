Боевик «Снова в деле» с Кэмерон Диас показал лучший старт среди фильмов с 2022 года

Боевик «Снова в деле» вышел 17 января, и за этот короткий срок лента показала самый масштабный дебютный уикэнд англоязычного фильма на Netflix со времён картины «Проект «Адам» в марте 2022 года.

Проект с Джейми Фоксом и Кэмерон Диас набрал за три дня 46,8 млн просмотров. Вдобавок к этому боевик стал и стала самым популярным проектом Netflix за неделю в период с 13 по 19 января.

«Снова в деле» рассказывает историю бывших агентов ЦРУ Эмили и Мэтта, которые отказались от своей работы, чтобы создать семью. Однако несколько лет спустя герои снова оказываются втянутыми в мир шпионажа, когда их прикрытие раскрывается.

Режиссёром проекта выступил Сет Гордон, режиссёр шпионского сериала «Ночной агент».