«Наказание заслуженное»: сообщество Dota 2 — о дисквалификации NAVI Junior

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Турнирный оператор ESL лишил команду NAVI Junior слота на топ-турнире ESL One Raleigh 2025 по Dota 2 из-за того, что игрок «молодёжки» в рамках отборочных использовал запрещённый баг. В киберспортивном сообществе дисциплины по-разному отреагировали на скандал.

Стример и бывший профессиональный игрок Ярослав NS Кузнецов убеждён в том, что «рождённые побеждать» понесли заслуженное наказание:

[...] Использовать это запрещено, и как будто команды должны быть в курсе.

Были в курсе NAVI или нет, это я не знаю. Но наказание заслуженное. Незнание от ответственности не освобождает. А если они знали, то тем более поделом.

Такие вот пироги. У NAVI всё плохо даже тогда, когда, казалось бы, всё неплохо.

А вот тренер основного состава Natus Vincere Виталий Sword_Art Петкин не согласен с решением турнирного оператора:

Вы приняли это решение через несколько дней после квалификации? Это же нонсенс, разве нет? Пусть они переиграют матч. Какого чёрта?

Комментатор Арсений ArsZeeqq Усов, в свою очередь, посочувствовал молодым киберспортсменам:

Какие же счастливые лица были у молодых из NAVI, когда они прошли [на турнир]… Не могу представить, как им сейчас плохо. Держитесь, малыши.

Аналитик Team Spirit Денис sikle Лерман обратил внимание на то, что запрещённый баг существует в Dota 2 уже долгое время:

Багу — вернее, его разновидности — много месяцев. Valve?

Три подобных бага уже «пофиксили» до этого. Первой его версии больше года вроде, её исправили, и появилась другая — тоже исправили. Осталась эта. Дисквалифицировали не за «абуз» бага, а за злоупотребление.

Ранее NAVI Junior отобралась на топ-турнир ESL One Raleigh 2025 через западноевропейские отборочные, однако через два дня команду лишили слота.