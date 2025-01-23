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Падение с небоскрёба — на свежем постере экшен-триллера «Клинер» с Дейзи Ридли

Падение с небоскрёба — на свежем постере экшен-триллера «Клинер» с Дейзи Ридли
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Создатели экшен-триллера «Клинер» с Дейзи Ридли опубликовали свежий постер ленты, на котором героиня актрисы откуда-то эпично падает с пистолетом в руках.

Фото: Sky Cinema

Сюжет расскажет, как радикальные экоактивисты берут 300 заложников на вечеринке в небоскрёбе, чтобы разоблачить коррумпированное руководство энергетической компании. Однако среди них оказывается безумный мужчина, готовый уничтожить всех ради анархии.

Вместе с Ридли в проекте сыграли Клайв Оуэн, Таз Скайлар, Рэй Фиарон, Руфус Джонс, Ли Бордман, Ричард Хоуп и другие. Режиссёром картины выступил Мартин Кэмпбелл.

Премьера ленты «Клинер» в кинотеатрах России состоится 27 февраля.

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