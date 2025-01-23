Два украинца, россиянин и киргиз были забанены на турнирах по Dota 2 за «322»

Турнирный оператор PGL забанил четырёх игроков на своих турнирах по Dota 2. Информация появилась в социальных сетях организатора соревнований.
Под удар вновь попали русскоязычные игроки, выступавшие в отборочных Северной Америки. Представители турнирного оператора уточнили, что причиной для бана стал факт участия представителей команды unknown в договорном матче, который состоялся в открытых квалификациях к топ-турниру DreamLeague Season 24.
Пожизненные баны на ивентах от PGL получили два украинца, россиянин и киргиз со следующими никнеймами:
- Lanzarote;
- Kohol;
- Pcyscho;
- Mkid 影.
Ранее турнирный оператор PGL забанил пятерых игроков, выступавших на турнирах Северной Америки. Среди отстранённых киберспортсменов также были два украинца и русский.