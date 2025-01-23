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Новый игрок 9Pandas по CS2 получил двухнедельный бан на турнире за оскорбление на оружии

Новый игрок 9Pandas по CS2 получил двухнедельный бан на турнире за оскорбление на оружии
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Российский киберспортсмен Владиславом Krad Кравченко из состава 9Pandas по Counter-Strike 2 был временно отстранён от выступления на турнире ESL Challenger League Season 49: Europe. Информация появилась в социальных сетях игрока.

Причиной для отстранения стал пистолет Desert Eagle, с которым игрок провёл один из матчей соревнования. На оружии с помощью внутриигровых наклеек было составлено расистское оскорбление.

По словам представителей 9Pandas, киберспортсмен приобрёл данный кастомный пистолет незадолго до официальной игры и не заметил запрещённое слово. Однако как только Крад узнал об этом, он сразу же удалил «скин» и принёс свои извинения. «Панды» пообещали усилить наблюдение за инвентарём своих игроков.

В связи с временным отстранением россиянина 9Pandas продолжит выступление на ивенте со своим аналитиком Антоном tonyblack Колесниковым.

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