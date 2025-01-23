Расписание BLAST Bounty 2025 по CS2 на 23 января — BB против G2, Spirit против HEROIC

Сегодня, 23 января, начнётся основная стадия топ-турнира BLAST Bounty Spring 2025 по Counter-Strike 2.

Ивент откроют два best-of-3 противостояния с участием российских команд. Победители серий пройдут в полуфинал, а проигравшие покинут соревнование.

Расписание игр BLAST Bounty по CS2 на 23 января, четверг:

18:00. Team Spirit (Россия) — HEROIC (Европа);

— HEROIC (Европа); 21:00. G2 Esports (Европа) — BetBoom Team (Россия).

Финальный этап топ-турнира BLAST Bounty по CS2 проходит в LAN-формате в период с 23 по 26 января в Копенгагене, Дания. В рамках решающей стадии соревнования восемь команд разыграют большую часть призового фонда, размер которого составляет $ 500 тыс.