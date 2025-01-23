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Расписание матчей BLAST Bounty Spring 2025 по Counter-Strike 2 на 23 января (БЛАСТ Баунти по КС2)

Расписание BLAST Bounty 2025 по CS2 на 23 января — BB против G2, Spirit против HEROIC
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Сегодня, 23 января, начнётся основная стадия топ-турнира BLAST Bounty Spring 2025 по Counter-Strike 2.

Ивент откроют два best-of-3 противостояния с участием российских команд. Победители серий пройдут в полуфинал, а проигравшие покинут соревнование.

Расписание игр BLAST Bounty по CS2 на 23 января, четверг:

  • 18:00. Team Spirit (Россия) — HEROIC (Европа);
  • 21:00. G2 Esports (Европа) — BetBoom Team (Россия).

Финальный этап топ-турнира BLAST Bounty по CS2 проходит в LAN-формате в период с 23 по 26 января в Копенгагене, Дания. В рамках решающей стадии соревнования восемь команд разыграют большую часть призового фонда, размер которого составляет $ 500 тыс.

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