Расписание первого дня турнира FISSURE PLAYGROUND #1 по «Доте»
Сегодня, 24 января, начнётся международный чемпионат FISSURE PLAYGROUND #1 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.
В рамках первого дня соревнования состоятся сразу два раунда швейцарской сетки. Все матчи пройдут в формате best-of-1.
Расписание игр FPG по «Доте» на 24 января, пятница:
- 12:00. Первый раунд, Gaimin Gladiators (Европа) — Talon Esports (Азия);
- 12:00. Первый раунд, Xtreme Gaming (Китай) — Wildcard (США);
- 13:30. Первый раунд, Tundra Esports (Европа) — Yakult Brothers (Китай);
- 13:30. Первый раунд, Team Spirit (Россия) — Chimera Esports (Восточная Европа);
- 15:00. Первый раунд, Team Falcons (Ближний Восток) — HEROIC (Южная Америка);
- 15:00. Первый раунд, Team Liquid (Швеция) — AVULUS (Европа);
- 16:30. Первый раунд, BetBoom Team (Россия) — Shopify Rebellion (Северная Америка);
- 16:30. Первый раунд, PARIVISION (Россия) — Aurora Gaming (Азия).;
- 19:00. Второй раунд, матч команд со счётом 1:0;
- 19:00. Второй раунд, матч команд со счётом 0:1;
- 20:30. Второй раунд, матч команд со счётом 1:0;
- 20:30. Второй раунд, матч команд со счётом 0:1;
- 22:00. Второй раунд, матч команд со счётом 1:0;
- 22:00. Второй раунд, матч команд со счётом 0:1;
- 23:30. Второй раунд, матч команд со счётом 1:0;
- 23:30. Второй раунд, матч команд со счётом 0:1.
Топ-турнир FPG по «Доте» пройдёт в период с 24 января по 2 февраля 2025 года в Белграде, Сербия. В рамках чемпионата 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.
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