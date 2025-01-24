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Расписание матчей FISSURE PLAYGROUND #1 по Dota 2 на 24 января (FPG по «Доте»)

Расписание первого дня турнира FISSURE PLAYGROUND #1 по «Доте»
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Сегодня, 24 января, начнётся международный чемпионат FISSURE PLAYGROUND #1 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В рамках первого дня соревнования состоятся сразу два раунда швейцарской сетки. Все матчи пройдут в формате best-of-1.

Расписание игр FPG по «Доте» на 24 января, пятница:

  • 12:00. Первый раунд, Gaimin Gladiators (Европа) — Talon Esports (Азия);
  • 12:00. Первый раунд, Xtreme Gaming (Китай) — Wildcard (США);
  • 13:30. Первый раунд, Tundra Esports (Европа) — Yakult Brothers (Китай);
  • 13:30. Первый раунд, Team Spirit (Россия)Chimera Esports (Восточная Европа);
  • 15:00. Первый раунд, Team Falcons (Ближний Восток) — HEROIC (Южная Америка);
  • 15:00. Первый раунд, Team Liquid (Швеция) — AVULUS (Европа);
  • 16:30. Первый раунд, BetBoom Team (Россия) — Shopify Rebellion (Северная Америка);
  • 16:30. Первый раунд, PARIVISION (Россия) — Aurora Gaming (Азия).;
  • 19:00. Второй раунд, матч команд со счётом 1:0;
  • 19:00. Второй раунд, матч команд со счётом 0:1;
  • 20:30. Второй раунд, матч команд со счётом 1:0;
  • 20:30. Второй раунд, матч команд со счётом 0:1;
  • 22:00. Второй раунд, матч команд со счётом 1:0;
  • 22:00. Второй раунд, матч команд со счётом 0:1;
  • 23:30. Второй раунд, матч команд со счётом 1:0;
  • 23:30. Второй раунд, матч команд со счётом 0:1.

Топ-турнир FPG по «Доте» пройдёт в период с 24 января по 2 февраля 2025 года в Белграде, Сербия. В рамках чемпионата 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.

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