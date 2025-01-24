Расписание первого дня турнира FISSURE PLAYGROUND #1 по «Доте»

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Сегодня, 24 января, начнётся международный чемпионат FISSURE PLAYGROUND #1 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В рамках первого дня соревнования состоятся сразу два раунда швейцарской сетки. Все матчи пройдут в формате best-of-1.

Расписание игр FPG по «Доте» на 24 января, пятница:

12:00. Первый раунд, Gaimin Gladiators (Европа) — Talon Esports (Азия);

12:00. Первый раунд, Xtreme Gaming (Китай) — Wildcard (США);

13:30. Первый раунд, Tundra Esports (Европа) — Yakult Brothers (Китай);

13:30. Первый раунд, Team Spirit (Россия) — Chimera Esports (Восточная Европа) ;

— ; 15:00. Первый раунд, Team Falcons (Ближний Восток) — HEROIC (Южная Америка);

15:00. Первый раунд, Team Liquid (Швеция) — AVULUS (Европа);

16:30. Первый раунд, BetBoom Team (Россия) — Shopify Rebellion (Северная Америка);

— Shopify Rebellion (Северная Америка); 16:30. Первый раунд, PARIVISION (Россия) — Aurora Gaming (Азия).;

— Aurora Gaming (Азия).; 19:00. Второй раунд, матч команд со счётом 1:0;

19:00. Второй раунд, матч команд со счётом 0:1;

20:30. Второй раунд, матч команд со счётом 1:0;

20:30. Второй раунд, матч команд со счётом 0:1;

22:00. Второй раунд, матч команд со счётом 1:0;

22:00. Второй раунд, матч команд со счётом 0:1;

23:30. Второй раунд, матч команд со счётом 1:0;

23:30. Второй раунд, матч команд со счётом 0:1.

Топ-турнир FPG по «Доте» пройдёт в период с 24 января по 2 февраля 2025 года в Белграде, Сербия. В рамках чемпионата 16 команд разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.