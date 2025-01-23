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Дэвид Литч может снять фильм «14 друзей Оушена»

Дэвид Литч может снять фильм «14 друзей Оушена»
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По данным издания Deadline, Дэвид Литч, снявший боевики «Дэдпул 2», «Быстрее пули» и другие, ведёт переговоры, чтобы снять фильм «14 друзей Оушена».

Это будет первый фильм франшизы, режиссёром которого не станет Стивен Содерберг, подтверждают источники издания. Ещё переговоры о постановке ленты вёл Эдвард Бергер, режиссёр «Конклава», но они не увенчались успехом.

К главным ролям вернутся Брэд Питт и Джордж Клуни. Ожидается, что лента выступит прямым продолжением фильма «11 друзей Оушена». Фильм наверняка вновь расскажет об ограблении хорошо охраняемого места настоящими профессионалами своего дела.

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