Дэвид Литч может снять фильм «14 друзей Оушена»

По данным издания Deadline, Дэвид Литч, снявший боевики «Дэдпул 2», «Быстрее пули» и другие, ведёт переговоры, чтобы снять фильм «14 друзей Оушена».

Это будет первый фильм франшизы, режиссёром которого не станет Стивен Содерберг, подтверждают источники издания. Ещё переговоры о постановке ленты вёл Эдвард Бергер, режиссёр «Конклава», но они не увенчались успехом.

К главным ролям вернутся Брэд Питт и Джордж Клуни. Ожидается, что лента выступит прямым продолжением фильма «11 друзей Оушена». Фильм наверняка вновь расскажет об ограблении хорошо охраняемого места настоящими профессионалами своего дела.