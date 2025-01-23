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Сериал «Белый лотос» продлили на четвёртый сезон

Сериал «Белый лотос» продлили на четвёртый сезон
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Издание Variety сообщило, что сериал «Белый лотос» продлили на четвёртый сезон. Съёмки нового сезона запланированы на 2026 год.

Интересно, что проект продлили ещё до выхода третьего сезона, премьера которого намечена на 16 февраля.

Шоу рассказывает о группе богачей, отдыхающих в элитном отеле. Внезапно во время их отпуска происходит убийство. Первый сезон вышел в июле 2021 года, получил 10 премий «Эмми» и две награды «Золотой глобус».

Изначально в актёрский состав третьего сезона должен был войти серб Милош Бикович, однако из-за критики в соцсетях и участия актёра в российских фильмах и сериалах HBO решила заменить его на Джулиана Костова.

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