Мартин Скорсезе снимет фильм «Дьявол в белом городе» — Леонардо Ди Каприо в главной роли

По данным издания Deadline, Мартин Скорсезе выступит режиссёром экранизации Эрика Ларсона «Дьявол в белом городе». На главную роль претендует Леонардо Ди Каприо, который уже работал со Скорсезе над различными лентами.

Отмечается, что сценарий ленты пока не готов, но он уже находится в активной работе. Даты старта съёмок проекта пока тоже нет.

Ди Каприо впервые приобрёл права на книгу Ларсона в 2010 году, и, хотя проект на протяжении многих лет проходил различные стадии работы (включая адаптацию сериала на Hulu, которая так и не была реализована), инсайдеры говорят, что после встречи с руководителями 20th Century проект сдвинется с мёртвой точки.

Сюжет книги «Дьявол в белом городе» рассказывает о первом серийном убийце в истории США Генри Холмсе. В 1893 году он построил в Чикаго отель, где изощрённо расправлялся с жертвами и умело прятал их тела.