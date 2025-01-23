Dragon Age: The Veilguard и EA Sports FC 25 разочаровали Electronic Arts — продажи плохие

Во время своего финансового отчёта Electronic Arts впервые прокомментировала продажи Dragon Age: The Veilguard. Как и говорили аналитики, игра показала себя очень плохо — продажи игры достигли 1,5 млн копий, хотя EA ожидала примерно 3 млн копий.

Очень слабо себя показала и EA Sports FC 25, продажи которой после релиза сильно упали. На плохие продажи Dragon Age: The Veilguard наверняка сказался скандал вокруг игры из-за того, что авторы слишком сильно ударились в современную повестку. Впрочем, поигравшие, которые не обратили на это внимания, тоже раскритиковали тайтл за плохие RPG-элементы и скучный сюжет.

На фоне слабых результатов EA прогнозирует квартальную выручку в размере $ 1,883 млрд, что ниже предыдущей оценки в $ 2,025 млрд.