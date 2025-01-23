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Появились первые кадры из новой версии сериала «Прогулки с динозаврами»

Появились первые кадры из новой версии сериала «Прогулки с динозаврами»
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BBC опубликовала первые кадры из новой версии сериала «Прогулки с динозаврами». На них можно увидеть различных динозавров. Спустя более 25 лет после того, как проект впервые появился на экранах, он возвращается в крупном проекте BBC Studios для BBC и PBS.

Первые кадры шоу

Фото: BBC

Фото: BBC

Фото: BBC

В каждом эпизоде рассказывается драматическая история отдельных динозавров, останки которых до сих пор находят ведущие мировые охотники за динозаврами. Благодаря передовым научным достижениям эксперты могут более точно, чем когда-либо прежде, определить, как жили, охотились, сражались и умирали эти доисторические существа.

Всего будет шесть эпизодов — по 50 минут каждый. Премьера сериала состоится в конце 2025 года.

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