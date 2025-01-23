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Вышла комедия «Василий» с Александром Петровым про борьбу с мексиканским картелем

Вышла комедия «Василий» с Александром Петровым про борьбу с мексиканским картелем
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С сегодняшнего дня в российских кинотеатрах стартовали показы комедии «Василий» с Александром Петровым в главной роли. Картину уже можно посмотреть в городах страны.

«Василий» рассказывает историю скромного учителя ОБЖ из посёлка Ковылкино, который отправляется в Мексику, чтобы навестить своего брата-близнеца Колю. Впоследствии герой узнаёт, что его родственник умудрился обмануть мексиканский наркокартель на деньги — теперь обоим братьям предстоит выбраться из нелёгкой ситуации, применяя знания Василия на практике, и попутно найти свою любовь и семью.

Помимо Александра Петрова, в «Василии» также сыграли Валентина Мазунина («Оффлайн»), Павел Ворожцов («Мастер и Маргарита»), Дмитрий Лысенков («Вампиры средней полосы») и другие актёры. Режиссёром выступил Дима Литвиненко («Совершенно летние»).

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