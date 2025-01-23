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На Netflix вышел второй сезон шпионского сериала «Ночной агент»

На Netflix вышел второй сезон шпионского сериала «Ночной агент»
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23 января на Netflix состоялась премьера второго сезона сериала «Ночной агент». Одно из самых популярных шоу в истории онлайн-кинотеатра вышло целиком — все 10 эпизодов уже можно посмотреть с русской озвучкой.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

«Ночной агент» рассказывает об агенте ФБР Питере Сазерленде, который однажды принимает звонок по линии экстренной связи от девушки, которую якобы хотят убить. Спецагент берётся за расследование и довольно быстро выясняет, что дело куда запутаннее и масштабнее, чем ему сперва могло показаться. В продолжении Питеру предстоит раскрыть ещё один заговор — преступники похитили экспериментальное оружие, способное уничтожить целый район Нью-Йорка.

Первый сезон шпионского сериала вышел на Netflix в марте 2023 года и стал хитом онлайн-кинотеатра. Шоу оказалось самым популярным телесериалом 2023-го в сервисе, собрав более 812 млн часов просмотра за первые шесть месяцев после выхода.

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