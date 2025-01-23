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«Какого хрена?» Бенедикт Камбербэтч — о Роберте Дауни-младшем в роли злодея в «Мстителях»

«Какого хрена?» Бенедикт Камбербэтч — о Роберте Дауни-младшем в роли злодея в «Мстителях»
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Британский актёр Бенедикт Камбербэтч поделился первыми впечатлениями от назначения Роберта Дауни-младшего в роли злодея Доктора Дума во «Мстителях: Судный день». Как оказалось, исполнитель роли Доктора Стрэнджа узнал об этом вместе со всем миром — на фестивале Comic-Con 2024.

Актёр вспомнил, что сразу после анонса схватил телефон и написал продюсеру киновселенной Marvel Кевину Файги, не стесняясь при этом в выражениях.

Сразу после анонса я схватил свой телефон и написал Кевину Файги: «Какого хрена?», а затем быстро добавил: «Ладно, но какого хрена?».

Интересно, что герой Камбербэтча не встретится с Доктором Думом во «Мстителях 5» — это уже подтвердил актёр. Однако ничто не мешает встрече персонажей во «Мстителях: Секретные войны», в которых могут появиться герои из самых разных вселенных.

Фильм «Мстители: Судный день» выйдет 1 мая 2026 года и станет частью шестой фазы киновселенной Marvel. Премьера следующих «Мстителей», «Секретных войн», состоится 7 мая 2027 года.

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