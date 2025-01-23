В Marvel Rivals начался ивент с футболом и бесплатным скином на Звёздного лорда

В Marvel Rivals с сегодняшнего дня стартовал новый ивент «Весенний фестиваль». В его рамках в игре начался режим «Битва танцующих львов», в котором геймерам нужно забивать мяч в ворота вражеской команды.

Вместе с режимом в супергеройском экшене есть возможность получать различные награды, в том числе авторы раздадут бесплатный скин на Звёздного лорда — его можно будет получить после завершения определённых заданий. Во внутриигровом магазине для покупки доступны облики на Чёрную вдову и Железного кулака.

Фото: NetEase

Marvel Rivals доступна бесплатно на PS5, Xbox Series и ПК. Ранее создатели игры рассказали, что будут выпускать патчи с новыми персонажами каждые полтора месяца. В ближайшее время в тайтле появятся Существо и Человек-факел.