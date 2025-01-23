В Dota 2 началась «охота на ведьм» — Team Spirit и Tundra обвиняют в использовании бага

После скандальной дисквалификации команды NAVI Junior с топ-турнира ESL One Raleigh 2025 по Dota 2 за использование запрещённого бага, сообщество игры обнаружило ещё несколько нарушений со стороны других коллективов. Информация появилась на Reddit.

Как и предсказывал аналитик Владислав BLACKARXANGEL Иващенко, после дисквалификации NAVI Junior с чемпионата на про-сцене началась «охота на ведьм»:

Короче, слышал уже давно об этой ситуации. Ну, я в шоке. Как же жаль молодых, только добрались [до тир-1 турнира]. Я думаю, очень много кто использовал этот баг. Теперь будет «охота на ведьм», ждём.

Ждать долго не пришлось. Уже через несколько часов в Сети появился момент с игроком Tundra Esports Мэтью Whitemon Филмоном, который, как и представитель «молодёжки» Natus Vincere, использовал внутриигровую ошибку с целью получения нечестного преимущества.

Это же коснулось и Team Spirit. Так, мидер команды Денис Larl Сигитов «абузил» баг как минимум в матче против 9Pandas на квалификации к ESL One Raleigh 2025.

Стоит отметить, что и Tundra Esports, и Team Spirit, так же, как и NAVI Junior, отобрались на топ-турнир в США. Однако ни «тундру», ни «драконов» слота на чемпионате пока не лишили.

В сообществе Dota 2 такое положение дел считают несправедливостью. Пользователи требуют либо пересмотра решения, касающегося ситуации NAVI Junior, либо дисквалификации всех остальных команд, уличённых в использовании бага. Сколько ещё коллективов занимались «абузом», неизвестно.