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В кинотеатрах России вышел турецкий ремейк «Холопа» со звездой «Постучись в мою дверь»

В кинотеатрах России вышел турецкий ремейк «Холопа» со звездой «Постучись в мою дверь»
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23 января в России состоялась премьера комедии «Холоп. Великолепный век». Турецкий ремейк знаменитой российской ленты можно посмотреть в большинстве кинотеатров страны.

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат «Централ партнершип».

Турецкий ремейк «Холопа» расскажет о Мете — избалованном стамбульском мажоре, жизнь которого состоит из бесконечных вечеринок, траты денег отца и абсолютно безответственного поведения. После очередной выходки терпение отца иссякает, и он обращается к психологу, практикующему шоковые методы воздействия на пациентов. Вместо русской деревни XIX века Мете попадёт в османский XVI век и очнётся конюхом в замке вельможи времён султана Сулеймана.

Главную роль в фильме сыграл Керем Бюрсин («Постучись в мою дверь»), а в ленте также снялись Мелис Сезен, Эркан Колчак Кёстендиль, Мелиса Дёнгель, Джемаль Хюнал, Ахмет Мюмтаз Тайлан и другие турецкие актёры.

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