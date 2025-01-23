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Вин Дизель опубликовал фото с легендарной машиной «Форсажа»

Вин Дизель опубликовал фото с легендарной машиной «Форсажа»
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Актёр Вин Дизель опубликовал в соцсетях фотографии с подготовки к съёмкам «Форсажа 11». На фото можно увидеть самого Дизеля рядом с машиной Chevrolet Chevelle SS 454, которая известна фанатам франшизы: она появилась в первой части серии, четвёртой и 10-й.

Фото с подготовки к съёмочному процессу

Фото: Соцсети Вина Дизеля

Фото: Соцсети Вина Дизеля

Сегодня в студию только что въехало нечто легендарное… первая машина «Форсажа» уже здесь! История творится… если вы понимаете, о чём я.

Если верить намёкам актёра, премьера ленты состоится уже в марте 2026 года. По слухам, картина вернётся к истокам и к формату уличных гонок. Других сюжетных подробностей пока нет.

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