Вин Дизель опубликовал фото с легендарной машиной «Форсажа»

Актёр Вин Дизель опубликовал в соцсетях фотографии с подготовки к съёмкам «Форсажа 11». На фото можно увидеть самого Дизеля рядом с машиной Chevrolet Chevelle SS 454, которая известна фанатам франшизы: она появилась в первой части серии, четвёртой и 10-й.

Фото с подготовки к съёмочному процессу

Фото: Соцсети Вина Дизеля

Фото: Соцсети Вина Дизеля

Сегодня в студию только что въехало нечто легендарное… первая машина «Форсажа» уже здесь! История творится… если вы понимаете, о чём я.

Если верить намёкам актёра, премьера ленты состоится уже в марте 2026 года. По слухам, картина вернётся к истокам и к формату уличных гонок. Других сюжетных подробностей пока нет.