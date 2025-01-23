Во втором сезоне «Фоллаута» сыграет звезда «Вечных» Кумэйл Нанджиани — инсайдер

Как сообщает авторитетный инсайдер Джефф Снайдер, в касте второго сезона «Фоллаута» состоялось важное пополнение. Одну из ведущий ролей во втором сезоне исполнит Кумэйл Нанджиани, звезда «Силиконовой дoлины» и «Вечных» от Marvel.

Какая роль досталась актёру, неизвестно. В Amazon также не комментировали данные инсайдера и не делали никаких анонсов на эту тему. Съёмки шоу сейчас приостановлены из-за пожаров в Лос-Анджелесе, однако должны продолжиться после улучшения ситуации в городе. Сколько они продлятся, неизвестно, однако выход второго сезона шоу состоится не раньше 2026 года.

Первый сезон сериала «Фоллаут» вышел 11 апреля 2024-го в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. Шоу получило крайне положительные отзывы за качественную адаптацию культовой вселенной Fallout на экраны, ярких персонажей и захватывающую постапокалиптичную историю.