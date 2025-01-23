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Вышел трейлер боевика «Рэкетир: новые времена» с Андреем Мерзликиным

Вышел трейлер боевика «Рэкетир: новые времена» с Андреем Мерзликиным
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Кинокомпания Ray of Sun Pictures представила дебютный трейлер фильма «Рэкетир: новые времена». Боевик выйдет в российский прокат уже 13 февраля.

Видео доступно во VK-группе Ray of Sun Pictures. Права на видео принадлежат Ray of Sun Pictures.

«Рэкетир: новые времена» — продолжение казахстанской серии боевиков. Новая часть франшизы расскажет историю Саяна, который выходит из тюрьмы, отсидев срок за убийство. На воле его уже ждёт сын убитого, давший слово уничтожить Cаяна.

Главные роли в ленте исполнили Саят Исембаев («Рэкетир»), Асель Сагатова («Научи меня жить») и Андрей Мерзликин («Бумер»). Режиссёром выступил Акан Сатаев («Научи меня жить»).

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