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В России вышел фильм ужасов «Присутствие» — хоррор от лица призрака

В России вышел фильм ужасов «Присутствие» — хоррор от лица призрака
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23 января в России состоялась премьера фильма ужасов «Присутствие». Один из самых новаторских хорроров последних лет можно посмотреть в большинстве киносетей страны.

Видео доступно на YouTube-канале Neon. Права на видео принадлежат Neon.

«Присутствие» рассказывает историю семьи, которая заселяется в новый дом и обнаруживает в нём привидение. Главной особенностью проекта стала камера, которая показывает события от лица призрака, а не от лица его жертв.

Главные роли в проекте сыграли Люси Лью («Убить Билла»), Крис Салливан («Это мы»), Каллина Лян («Основание») и Джулия Фокс («Призраки»). Режиссёром выступил Стивен Содерберг («Больница Никербокер»).

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