Сборы эротического фильма «Плохая девочка» с Николь Кидман превысили 100 млн рублей

23 января сборы эротического фильма «Плохая девочка» c Николь Кидман в России превысили 100 млн рублей. Это произошло спустя неделю после старта проката — лента вышла в отечественных кинотеатрах 16-го числа.

Фото: ЕАИС

«Плохая девочка» рассказывает историю влиятельной бизнесвумен из Нью-Йорка по имени Роми, которая балансирует между профессиональным успехом и личной самореализацией в браке с театральным режиссёром. Через некоторое время в семье появляется трещина, и женщина старается заделать её молодым стажёром Сэмюэлем. Между парой завязывается роман.

В фильме вместе с Кидман сыграли Антонио Бандерас («Анчартед»), Харрис Дикинсон («Стальная хватка») и Софи Уайлд («Два, три, демон, приди!»). Режиссёром выступила Халина Рейн, снявшая проект «Тела, тела, тела».