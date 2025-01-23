Стартовали съёмки второго сезона комедийного сериала «Ухожу красиво»

Кинокомпании «Вселенная кино» и «НМГ Студии» объявили о старте съёмок второго сезона комедийного сериала «Ухожу красиво». Также было опубликовано множество кадров с площадки.
В начале продолжения Борис после нескольких месяцев, проведённых в больнице, возвращается домой. Его супруга узнает, что муж всё это время скрывал от неё свою болезнь. Теперь Боря работает в магазине продавцом, однако он всё равно не может уйти от своего истинного предназначения.
К своим ролям в продолжении вернутся Владимир Яглыч, Мария Ахметзянова, Фёдор Лавров, Катя Кабак и Нодар Джанелидзе. Кресло режиссёра вновь занял Миша Поляков.
Сроки и дата премьеры второго сезона пока не раскрываются.
Кадры со съёмок
Фото: Пресс-служба Wink
Фото: Пресс-служба Wink
Фото: Пресс-служба Wink
Фото: Пресс-служба Wink
Фото: Пресс-служба Wink
Фото: Пресс-служба Wink
Фото: Пресс-служба Wink
Фото: Пресс-служба Wink