Мультфильм «Моана 2» выйдет в онлайне 28 января

Издание WhenToStream раскрыло дату цифровой премьеры мультфильма «Моана 2». Сиквел анимационной ленты можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатрах Amazon Prime Video, iTunes, Disney+ и других сервисах уже 28 января.

Таким образом, продолжение ленты доберётся до онлайн-кинотеатров спустя два месяца после выхода в мировых кинотеатрах. За этот срок лента заработала более $ 1 млрд, заняв третью строчку в списке самых кассовых фильмов 2024 года.

«Моана 2» продолжает историю воительницы Моаны, которая получает загадочное послание от предков и отправляется в новое путешествие с лучшим другом. На своём пути девушка заводит друзей и встречается с новыми недоброжелателями.