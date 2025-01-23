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Вышел трейлер фильма «Екатерина Великая» с Анной Михалковой — премьера 20 февраля

Вышел трейлер фильма «Екатерина Великая» с Анной Михалковой — премьера 20 февраля
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Кинокомпания Central Partnership опубликовала дебютный трейлер исторического фильма «Екатерина Великая». Роль императрицы в картине исполнила Анна Михалкова («Трасса», «Шторм»).

Видео доступно на YouTube-канале Central Partnership. Права на видео принадлежат Central Partnership.

Согласно синопсису, после эпохи дворцовых переворотов в России появляется новая яркая историческая фигура — Екатерина II. Как и многие, она могла ограничиться титулом жены императора, но своим упорством и целеустремлённостью Екатерина смогла доказать, что её место на престоле. Её заветной мечтой было править: она видела потенциал Российской империи и хотела воплотить в ней идеи просвещения.

Также в актёрский состав вошли Ольга Лерман, Евгений Шварц, Евгений Харитонов, Виктор Добронравов и другие. Кресло режиссёра занял Морад Абдель-Фаттах, работавший над «Стрельцовым» и «Жёлтым глазом тигра».

Премьера ленты в кинотеатрах России состоится 20 февраля.

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