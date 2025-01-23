Расписание выхода сериала «Ландыши: Такая нежная любовь»
Первый сезон «Ландышей: Такая нежная любовь» включает семь эпизодов, а восьмой — это документальный фильм о съёмках сериала. Судьба шоу неизвестна: будут ли его продлять до второго сезона, всё ещё открытый вопрос.
Расписание выхода «Ландышей: Такая нежная любовь»
|Эпизод
|Дата выхода
|1-й эпизод
|1 января
|2-й эпизод
|1 января
|3-й эпизод
|2 января
|4-й эпизод
|3 января
|5-й эпизод
|4 января
|6-й эпизод
|5 января
|7-й эпизод
|6 января
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«Ландыши: Такая нежная любовь» — первый сериальный хит 2025 года, которая стал особенно популярен у молодёжи и пользователей TikTok, которые обсуждали событий каждой серии и с нетерпением ждали финала и развязки судеб героев.
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