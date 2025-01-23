Расписание выхода сериала «Ландыши: Такая нежная любовь»

Первый сезон «Ландышей: Такая нежная любовь» включает семь эпизодов, а восьмой — это документальный фильм о съёмках сериала. Судьба шоу неизвестна: будут ли его продлять до второго сезона, всё ещё открытый вопрос.

Расписание выхода «Ландышей: Такая нежная любовь»

Эпизод Дата выхода 1-й эпизод 1 января 2-й эпизод 1 января 3-й эпизод 2 января 4-й эпизод 3 января 5-й эпизод 4 января 6-й эпизод 5 января 7-й эпизод 6 января

«Ландыши: Такая нежная любовь» — первый сериальный хит 2025 года, которая стал особенно популярен у молодёжи и пользователей TikTok, которые обсуждали событий каждой серии и с нетерпением ждали финала и развязки судеб героев.