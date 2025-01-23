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Ландыши Такая нежная любовь (2025): сколько серий, дата выхода всех серий, расписание

Расписание выхода сериала «Ландыши: Такая нежная любовь»
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Первый сезон «Ландышей: Такая нежная любовь» включает семь эпизодов, а восьмой — это документальный фильм о съёмках сериала. Судьба шоу неизвестна: будут ли его продлять до второго сезона, всё ещё открытый вопрос.

Расписание выхода «Ландышей: Такая нежная любовь»

ЭпизодДата выхода
1-й эпизод1 января
2-й эпизод1 января
3-й эпизод2 января
4-й эпизод3 января
5-й эпизод4 января
6-й эпизод5 января
7-й эпизод6 января
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«Ландыши: Такая нежная любовь» — первый сериальный хит 2025 года, которая стал особенно популярен у молодёжи и пользователей TikTok, которые обсуждали событий каждой серии и с нетерпением ждали финала и развязки судеб героев.

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