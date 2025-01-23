Анонсирован самый лёгкий в мире 14-дюймовый ноутбук Fujitsu FMV Note U

Компания Fujitsu анонсировала самый лёгкий в мире 14-дюймовый ноутбук FMV Note U. Вес устройства составил 848 граммов, а толщина корпуса — 2,54 см. Девайс работает на процессоре Intel Lunar Lake.

Экран обладает разрешением 1920 × 1200 пикселей. Несмотря на скромные габариты FMV Note U, производитель гарантирует высокую надёжность конструкции: ноутбук прошёл тесты на соответствие стандарту MIL-810H. Это значит, что девайс устойчив к различным внешним воздействиям, включая падения, вибрации, перепады температур и влажности.

Также ноутбук может работать вплоть до 36 часов на одном заряде. На левой стороне корпуса расположены два порта Thunderbolt 4, USB-A, аудиоразъём 3,5 мм, индикаторы зарядки и активности, а на правой — слот для microSD-карт, USB-A порт, HDMI-разъём и Ethernet.

На данный момент FMV Note U доступен для покупки только на территории Японии. Дата выхода на мировом рынке пока не раскрывается.