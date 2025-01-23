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«Оскар»-2025: Юра Борисов стал первым актёром из России с номинацией на премию

«Оскар»-2025: Юра Борисов стал первым актёром из России с номинацией на премию
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Юра Борисов благодаря роли в фильме «Анора» получил номинацию на лучшую мужскую роль второго плана на «Оскаре»-2025: впервые в истории российский актёр оказался номинирован на награду на церемонии.

Конкурентами Юры Борисова в номинации за лучшую мужскую роль второго плана стали:

  • Джереми Стронг («Ученик: Восхождение Трампа»);
  • Гай Пирс («Бруталист»);
  • Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»);
  • Киран Калкин («Настоящая боль»).
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Церемония награждения пройдёт 3 марта в Лос-Анджелесе, а за звание лучшего фильма соревнуются сразу 10 картин, среди которых есть даже «Анора», а также «Дюна 2», «Субстанция» и «Злая: Сказка о ведьме Запада».

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