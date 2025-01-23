«Оскар»-2025: Юра Борисов стал первым актёром из России с номинацией на премию
Юра Борисов благодаря роли в фильме «Анора» получил номинацию на лучшую мужскую роль второго плана на «Оскаре»-2025: впервые в истории российский актёр оказался номинирован на награду на церемонии.
Конкурентами Юры Борисова в номинации за лучшую мужскую роль второго плана стали:
- Джереми Стронг («Ученик: Восхождение Трампа»);
- Гай Пирс («Бруталист»);
- Эдвард Нортон («Боб Дилан: Никому не известный»);
- Киран Калкин («Настоящая боль»).
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Церемония награждения пройдёт 3 марта в Лос-Анджелесе, а за звание лучшего фильма соревнуются сразу 10 картин, среди которых есть даже «Анора», а также «Дюна 2», «Субстанция» и «Злая: Сказка о ведьме Запада».
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