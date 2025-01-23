Какие фильмы получили больше всего номинаций на «Оскар»-2025

Американская академия кинематографических искусств и наук назвала номинантов на премию «Оскар»-2025. В этот раз больше всех номинаций получил мюзикл «Эмилия Перес» — картина претендует сразу на 13 наград.

На втором месте оказались картины «Бруталист» с Эдриеном Броуди и «Злая» с Арианой Гранде — по 10 номинаций. Замкнула тройку лента «Боб Дилан: Никому не известный» с Тимоти Шаламе — восемь номинаций.

Церемония награждения пройдёт 3 марта в Лос-Анджелесе, а за звание лучшего фильма соревнуются сразу 10 картин, среди которых есть даже «Анора», а также «Дюна 2», «Субстанция» и «Злая: Сказка о ведьме Запада».

Какие фильмы получили больше всего номинаций на «Оскар»-2025

«Эмилия Перес» — 13 номинаций

Лучший фильм

Лучший режиссёр

Лучшая женская роль

Лучшая женская роль второго плана

Лучший адаптированный сценарий

Лучший звук

Лучшая оригинальная песня (две композиции)

Лучший саундтрек

Лучший грим и причёски

Лучший фильм на иностранном языке

Лучший монтаж

Лучшая операторская работа

«Бруталист» — 10 номинаций

Лучший фильм

Лучший режиссёр

Лучшая мужская роль

Лучшая мужская роль второго плана

Лучшая женская роль второго плана

Лучший оригинальный сценарий

Лучший дизайн

Лучший саундтрек

Лучший монтаж

Лучшая операторская работа

«Злая: Сказка о ведьме Запада» — 10 номинаций

Лучший фильм

Лучшая женская роль

Лучшая женская роль второго плана

Лучшие визуальные эффекты

Лучший звук

Лучший дизайн

Лучший дизайн костюмов

Лучшая оригинальная песня

Лучший саундтрек

Лучший грим и причёски.