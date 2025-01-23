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Какие фильмы получили больше всего номинаций на «Оскар»-2025

Какие фильмы получили больше всего номинаций на «Оскар»-2025
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Американская академия кинематографических искусств и наук назвала номинантов на премию «Оскар»-2025. В этот раз больше всех номинаций получил мюзикл «Эмилия Перес» — картина претендует сразу на 13 наград.

На втором месте оказались картины «Бруталист» с Эдриеном Броуди и «Злая» с Арианой Гранде — по 10 номинаций. Замкнула тройку лента «Боб Дилан: Никому не известный» с Тимоти Шаламе — восемь номинаций.

Церемония награждения пройдёт 3 марта в Лос-Анджелесе, а за звание лучшего фильма соревнуются сразу 10 картин, среди которых есть даже «Анора», а также «Дюна 2», «Субстанция» и «Злая: Сказка о ведьме Запада».

Какие фильмы получили больше всего номинаций на «Оскар»-2025

«Эмилия Перес» — 13 номинаций

  • Лучший фильм
  • Лучший режиссёр
  • Лучшая женская роль
  • Лучшая женская роль второго плана
  • Лучший адаптированный сценарий
  • Лучший звук
  • Лучшая оригинальная песня (две композиции)
  • Лучший саундтрек
  • Лучший грим и причёски
  • Лучший фильм на иностранном языке
  • Лучший монтаж
  • Лучшая операторская работа

«Бруталист» — 10 номинаций

  • Лучший фильм
  • Лучший режиссёр
  • Лучшая мужская роль
  • Лучшая мужская роль второго плана
  • Лучшая женская роль второго плана
  • Лучший оригинальный сценарий
  • Лучший дизайн
  • Лучший саундтрек
  • Лучший монтаж
  • Лучшая операторская работа

«Злая: Сказка о ведьме Запада» — 10 номинаций

  • Лучший фильм
  • Лучшая женская роль
  • Лучшая женская роль второго плана
  • Лучшие визуальные эффекты
  • Лучший звук
  • Лучший дизайн
  • Лучший дизайн костюмов
  • Лучшая оригинальная песня
  • Лучший саундтрек
  • Лучший грим и причёски.
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