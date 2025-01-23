Американская академия кинематографических искусств и наук назвала номинантов на премию «Оскар»-2025. В этот раз больше всех номинаций получил мюзикл «Эмилия Перес» — картина претендует сразу на 13 наград.
На втором месте оказались картины «Бруталист» с Эдриеном Броуди и «Злая» с Арианой Гранде — по 10 номинаций. Замкнула тройку лента «Боб Дилан: Никому не известный» с Тимоти Шаламе — восемь номинаций.
Церемония награждения пройдёт 3 марта в Лос-Анджелесе, а за звание лучшего фильма соревнуются сразу 10 картин, среди которых есть даже «Анора», а также «Дюна 2», «Субстанция» и «Злая: Сказка о ведьме Запада».
Какие фильмы получили больше всего номинаций на «Оскар»-2025
«Эмилия Перес» — 13 номинаций
- Лучший фильм
- Лучший режиссёр
- Лучшая женская роль
- Лучшая женская роль второго плана
- Лучший адаптированный сценарий
- Лучший звук
- Лучшая оригинальная песня (две композиции)
- Лучший саундтрек
- Лучший грим и причёски
- Лучший фильм на иностранном языке
- Лучший монтаж
- Лучшая операторская работа
«Бруталист» — 10 номинаций
- Лучший фильм
- Лучший режиссёр
- Лучшая мужская роль
- Лучшая мужская роль второго плана
- Лучшая женская роль второго плана
- Лучший оригинальный сценарий
- Лучший дизайн
- Лучший саундтрек
- Лучший монтаж
- Лучшая операторская работа
«Злая: Сказка о ведьме Запада» — 10 номинаций
- Лучший фильм
- Лучшая женская роль
- Лучшая женская роль второго плана
- Лучшие визуальные эффекты
- Лучший звук
- Лучший дизайн
- Лучший дизайн костюмов
- Лучшая оригинальная песня
- Лучший саундтрек
- Лучший грим и причёски.