Вышли обзоры и первые тесты видеокарты RTX 5090

23 января журналисты и блогеры опубликовали первые обзоры видеокарты RTX 5090. В первую очередь все похвалили графический процессор за то, что он стал тоньше в сравнении с RTX 4090. Такого удалось добиться благодаря уменьшению количества слотов с трёх до двух и улучшенной системе охлаждения.

Видео доступно на YouTube-канале Linus Tech Tips. Права на видео принадлежат Linus Tech Tips.

Также обзорщики оценили достоинство технологии DLSS 4, которая генерирует дополнительные кадры. Однако на данный момент её поддерживает лишь малое число проектов. По словам журналистов, в плане производительности RTX 5090 революционной не стала. Согласно тестам, новая флагманская видеокарта выдаёт на 20-30 FPS больше, чем RTX 4090.

Главными проблемами видеокарты обзорщики считают её слишком высокую стоимость и огромное энергопотребление. Журналисты рекомендуют RTX 5090 энтузиастам, которые хотят получить наилучшую картинку в играх за любые деньги. Остальным геймерам лучше обратить внимание на RTX 5080 и RTX 5070.

Продажи NVIDIA GeForce RTX 5090 начнутся 31 января, цена составит $ 2 тыс. Новая флагманская видеокарта будет на 30% мощнее, чем RTX 4090.

Тесты видеокарты RTX 5090

Фото: Linus Tech Tips

Фото: Linus Tech Tips

Фото: Linus Tech Tips

Фото: Linus Tech Tips

Фото: Linus Tech Tips

Фото: Linus Tech Tips

Фото: Linus Tech Tips

Фото: Linus Tech Tips