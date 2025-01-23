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Российская 9Pandas представила нового игрока команды по Dota 2

Российская 9Pandas представила нового игрока команды по Dota 2
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Киберспортивный клуб 9Pandas анонсировал нового игрока состава по Dota 2. Информация появилась в социальных сетях «панд».

К ростеру официально присоединился игрок четвёртой позиции Михаил Lupsione Лапочкин. Россиянин выступал в составе «панд» начиная с января 2025 года. Коллектив с Lupsione отобрался на топ-турнир DreamLeague Season 25, а также занял второе место в отборочных к чемпионату ESL One Raleigh 2025.

Состав 9Pandas по «Доте»:

  • Алик V-Tune Воробей (замена);
  • Даниил erase Иванов;
  • Владислав laise Лайс;
  • Михаил Lupsione Лапочкин;
  • Алексей Solo Березин;
  • Даниил MeTTpuM Гилёв (тренер).

Кто укомплектует ростер 9Pandas, пока неизвестно. Выступление на про-сцене Dota 2 в 2025 году «панды» начинали с Ильёй Kiritych Ульяновым из Virtus.pro, однако потом роль «керри» на себя взял Алик V-Tune Воробей.

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