Российская 9Pandas представила нового игрока команды по Dota 2

Киберспортивный клуб 9Pandas анонсировал нового игрока состава по Dota 2. Информация появилась в социальных сетях «панд».

К ростеру официально присоединился игрок четвёртой позиции Михаил Lupsione Лапочкин. Россиянин выступал в составе «панд» начиная с января 2025 года. Коллектив с Lupsione отобрался на топ-турнир DreamLeague Season 25, а также занял второе место в отборочных к чемпионату ESL One Raleigh 2025.

Состав 9Pandas по «Доте»:

Алик V-Tune Воробей (замена);

Даниил erase Иванов;

Владислав laise Лайс;

Михаил Lupsione Лапочкин;

Алексей Solo Березин;

Даниил MeTTpuM Гилёв (тренер).

Кто укомплектует ростер 9Pandas, пока неизвестно. Выступление на про-сцене Dota 2 в 2025 году «панды» начинали с Ильёй Kiritych Ульяновым из Virtus.pro, однако потом роль «керри» на себя взял Алик V-Tune Воробей.