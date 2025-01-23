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ESL расследует скандал с использованием бага на турнире по Dota 2

ESL расследует скандал с использованием бага на турнире по Dota 2
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Турнирный оператор ESL сообщил о проведении расследования касательно использования командами запрещённого бага в отборочных к топ-ивенту ESL One Raleigh 2025 по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях организатора соревнований.

После дисквалификации команды NAVI Junior с ESL One Raleigh 2025 в сообществе «Доты» возник резонанс. Вскоре выяснилось, что «молодёжка» Natus Vincere была не единственной командой, использовавшей баг. Так, в «абузе» внутриигровой ошибки были уличены и такие коллективы, как Tundra Esports и Team Spirit.

В связи со скандалом представители ESL опубликовали заявление, где сообщили, что турнирный оператор в курсе произошедшего. Сообщается, что на данный момент организация занимается проверкой всех команд, участвовавших в отборах. Организаторы уточнили, что этот процесс может занять некоторое время.

Пока неизвестно, когда будет принято финальное решение. Некоторые представители сообщества Dota 2 предлагают отменить дисквалификацию NAVI Junior, а другие считают, что все нарушители должны лишиться возможности выступать на международном чемпионате.

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