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Усатый Юра Борисов — на первых кадрах сериала «Хроники русской революции»

Усатый Юра Борисов — на первых кадрах сериала «Хроники русской революции»
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Онлайн-кинотеатр START опубликовал первые кадры сериала «Хроники русской революции». На них оказался изображён колоритный русский офицер в исполнении Юры Борисова («Анора», «Кентавр»).

События шоу разворачиваются с 1905 года по 1924-й, когда в России произошло сразу несколько революций — от Первой русской до Октябрьской. Детали сюжета пока не раскрываются.

Также в актёрский состав вошли Юлия Высоцкая, Никита Каратаев, Александр Мизёв, Евгений Ткачук, Никита Ефремов, Тимофей Окроев, Артём Мосин-Щепачёв, Владимир Зомерфельд, Сергей Вагин и другие. Кресло режиссёра занял Андрей Кончаловский («Сибириада», «Одиссей»).

Премьера шоу состоится до конца года в стриминговом сервисе START и в эфире телеканала «Россия-1». В первый сезон войдёт 16 эпизодов.

Первые кадры

Фото: Start

Фото: Start

Фото: Start

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