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Final Fantasy 7 Rebirth вышла на ПК — трейлер

Final Fantasy 7 Rebirth вышла на ПК — трейлер
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23 января состоялся релиз Final Fantasy 7 Rebirth от Square Enix на ПК. До этого проект был доступен только на консоли PS5.

В честь данного события разработчики игры опубликовали специальный трейлер.

Видео доступно на YouTube-канале FINAL FANTASY. Права на видео принадлежат Square Enix.

ПК-версия тайтла получила улучшенное освещение, модели и текстуры, поддержку технологий DLSS и VRR, множество тонких настроек графики, включая регулятор количества NPC на экране и три пресета, поддержку клавиатуры и мыши, контроллера DualSense, а также разрешения 4K при 120 FPS.

Приобрести Final Fantasy 7 Rebirth можно уже в Steam и Epic Games Store. Игра получила множество положительных отзывов как от критиков, так и от рядовых геймеров.

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