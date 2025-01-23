Final Fantasy 7 Rebirth вышла на ПК — трейлер

23 января состоялся релиз Final Fantasy 7 Rebirth от Square Enix на ПК. До этого проект был доступен только на консоли PS5.

В честь данного события разработчики игры опубликовали специальный трейлер.

Видео доступно на YouTube-канале FINAL FANTASY. Права на видео принадлежат Square Enix.

ПК-версия тайтла получила улучшенное освещение, модели и текстуры, поддержку технологий DLSS и VRR, множество тонких настроек графики, включая регулятор количества NPC на экране и три пресета, поддержку клавиатуры и мыши, контроллера DualSense, а также разрешения 4K при 120 FPS.

Приобрести Final Fantasy 7 Rebirth можно уже в Steam и Epic Games Store. Игра получила множество положительных отзывов как от критиков, так и от рядовых геймеров.