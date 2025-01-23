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Элисон Бри и Дэйв Франко — на новых кадрах хоррора «Вместе»

Элисон Бри и Дэйв Франко — на новых кадрах хоррора «Вместе»
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Журналисты издаия Vanity Fair опубликовали новые кадры хоррора «Вместе» (Together). На них оказались изображены персонажи Элисон Бри («Блеск») и Дэйва Франко («Иллюзия обмана»).

Сюжет будущей картины расскажет о музыканте Тиме и его жене Милли, отношения которых спустя годы зашли в тупик. Чтобы освежить их, супруги решают жить за городом, но сталкиваются там с загадочной и смертельной угрозой.

Также в актёрский состав вошли Макс Сильва, Тим Хэдингтон, Майк Ковап, Эндрю Миттмен, Эрик Фейг и другие. Кресло режиссёра занял Майкл Шэнкс, работавший ранее над «Волшебниками зелёного континента».

Изначально хоррор «Вместе» покажут 26 января в рамках фестиваля «Сандэнс». Дата премьеры в мировом прокате пока не раскрывается.

Новые кадры

Фото: Vanity Fair/WME Independent

Фото: Vanity Fair/WME Independent

Фото: Vanity Fair/WME Independent

Фото: Vanity Fair/WME Independent

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