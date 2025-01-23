Элисон Бри и Дэйв Франко — на новых кадрах хоррора «Вместе»

Журналисты издаия Vanity Fair опубликовали новые кадры хоррора «Вместе» (Together). На них оказались изображены персонажи Элисон Бри («Блеск») и Дэйва Франко («Иллюзия обмана»).
Сюжет будущей картины расскажет о музыканте Тиме и его жене Милли, отношения которых спустя годы зашли в тупик. Чтобы освежить их, супруги решают жить за городом, но сталкиваются там с загадочной и смертельной угрозой.
Также в актёрский состав вошли Макс Сильва, Тим Хэдингтон, Майк Ковап, Эндрю Миттмен, Эрик Фейг и другие. Кресло режиссёра занял Майкл Шэнкс, работавший ранее над «Волшебниками зелёного континента».
Изначально хоррор «Вместе» покажут 26 января в рамках фестиваля «Сандэнс». Дата премьеры в мировом прокате пока не раскрывается.
Новые кадры
Фото: Vanity Fair/WME Independent
Фото: Vanity Fair/WME Independent
Фото: Vanity Fair/WME Independent
Фото: Vanity Fair/WME Independent