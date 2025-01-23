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Вышел сюжетный трейлер Assassin's Creed Shadows — релиз 20 марта

Вышел сюжетный трейлер Assassin's Creed Shadows — релиз 20 марта
Аудио-версия:
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Ubisoft опубликовала сюжетный трейлер Assassin's Creed Shadows. В ролике авторы показали множество кат-сцен, главных героев истории, обворожительные пейзажи феодальной Японии, а также массовые баталии с применением огнестрельного оружия.

Видео доступно на YouTube-канале ыыы. Права на видео принадлежат ыыы.

События Assassin's Creed Shadows развернутся в феодальной Японии в период Сэнгоку. Главных героев в этот раз двое: девушка-ниндзя и афросамурай Ясукэ. Вместе герои будут восстанавливать справедливость на территории Страны восходящего солнца, попутно мстя своим обидчикам. За разработку игры отвечает студия Ubisoft Quebec — авторы Assassin's Creed Odyssey.

Релиз Assassin's Creed Shadows состоится 20 марта на ПК, PS5 и Xbox Series. На всех платформах уже стартовали предзаказы.

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