Юра Борисов и Майки Мэдисон поздравили друг друга с номинацией на «Оскар»

Американская академия кинематографических искусств и наук объявила список номинантов премии «Оскар»-2025. В перечень вошёл и российский актёр Юра Борисов благодаря роли в фильме «Анора». Он поборется в номинации «Лучшая мужская роль второго плана».

Ко всему прочему, номинацией на «Оскаре»-2025 отметилась и его коллега по «Аноре» Майки Мэдисон. Американская актриса получила номинацию на лучшую женскую роль. Борисов и Мэдисон уже поздравили друг друга с этим событием.

В этот момент я был в машине со своей семьёй. Это было очень забавно, поскольку сначала шла моя номинация и моё имя назвали первым. Моя жена начала кричать и плакать. После этого остальные номинации я не слышал, потому что она кричала.

Церемония награждения пройдёт 3 марта в Лос-Анджелесе, а за звание лучшего фильма соревнуются сразу 10 картин, среди которых есть даже «Анора», а также «Дюна 2», «Субстанция» и «Злая: Сказка о ведьме Запада».