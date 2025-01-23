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Team Spirit выбила HEROIC с топ-турнира по CS2

Team Spirit выбила HEROIC с топ-турнира по CS2
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Российская Team Spirit одержала первую победу в рамках финальной стадии топ-турнира BLAST Bounty Spring 2025 по Counter-Strike 2.

В четвертьфинале соревнования «драконы» столкнулись с обновлённым составом HEROIC. Team Spirit разгромила своего оппонента со счётом 2:0 (13:11 на Anubis, 13:3 – на Nuke). За эту победу «спириты» заработали $ 25 тыс.

CS 2. BLAST Bounty Spring 2025 . 1/4 финала
23 января 2025, четверг. 18:00 МСК
Team Spirit
Окончен
2 : 0
HEROIC

Команда из России прошла в полуфинал LAN-ивента, а HEROIC покинула турнир, остановившись на 5-8-м месте. Стоит отметить, что европейский ростер выступал с вынужденной заменой. Так, BLAST Bounty из-за визовых проблем пропустил Андрей tN1R Татаринович. Вместо него играл Павле maden Бошкович.

LAN-этап топ-турнира BLAST Bounty по CS2 проходит с 23 по 26 января в Копенгагене, Дания. В рамках соревнования восемь коллективов разыграют большую часть призового фонда, размер которого составляет $ 500 тыс.

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