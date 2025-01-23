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Malik сыграет на замене у Chimera Esports на турнире от FISSURE по «Доте»

Malik сыграет на замене у Chimera Esports на турнире от FISSURE по «Доте»
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Казахстанский киберспортсмен Абдималик Malik Сайлау выступит в составе Chimera Esports на топ-турнире FISSURE PLAYGROUND #1 по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях клуба.

Малик займёт третью позицию, которую освободил Никита Daxak Кузьмин, покинувший команду ранее. В анонсе указано, что Сайлау выступит с Chimera Esports на FPG #1. Продолжит ли киберспортсмен представлять «химеру» после данного соревнования, неизвестно.

Состав Chimera Esports на FPG #1 по «Доте»:

  • Айбек TA2000 Токаев;
  • Артём Lorenof Мельник;
  • Абдималик Malik Сайлау (замена);
  • Иван OneJey Живицкий;
  • Никита Pantomem Балаганин;
  • Геннадий GuessWho Филатов (тренер).

Топ-турнир FPG по «Доте» пройдёт в LAN-формате с 24 января по 2 февраля 2025 года в Белграде, Сербия. В рамках соревнования 16 команд на глазах у зрителей разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.

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