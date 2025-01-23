Malik сыграет на замене у Chimera Esports на турнире от FISSURE по «Доте»

Казахстанский киберспортсмен Абдималик Malik Сайлау выступит в составе Chimera Esports на топ-турнире FISSURE PLAYGROUND #1 по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях клуба.

Малик займёт третью позицию, которую освободил Никита Daxak Кузьмин, покинувший команду ранее. В анонсе указано, что Сайлау выступит с Chimera Esports на FPG #1. Продолжит ли киберспортсмен представлять «химеру» после данного соревнования, неизвестно.

Состав Chimera Esports на FPG #1 по «Доте»:

Айбек TA2000 Токаев;

Артём Lorenof Мельник;

Абдималик Malik Сайлау (замена);

Иван OneJey Живицкий;

Никита Pantomem Балаганин;

Геннадий GuessWho Филатов (тренер).

Топ-турнир FPG по «Доте» пройдёт в LAN-формате с 24 января по 2 февраля 2025 года в Белграде, Сербия. В рамках соревнования 16 команд на глазах у зрителей разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.