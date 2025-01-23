DOOM: The Dark Ages выйдет уже 15 мая с русской озвучкой — новый трейлер

Студия ID Software представила новый трейлер DOOM: The Dark Ages — новой части культовой серии шутеров. Проект выйдет на ПК, PS5 и Xbox Series уже 15 мая 2025 года. С первого дня шутер также будет доступен в подписке Game Pass. На странице игры в Steam сообщается, что в проекте будет русская озвучка.

Видео доступно на YouTube-канале Bethesda Softworks. Права на видео принадлежат Bethesda Softworks.

Проект будет приквелом DOOM 2016 года. Местом действия впервые станет Средневековье: у Палача Рока будет новый арсенал оружия, включающий в себя шипастый щит, меч, топор и другие мощные приспособления для уничтожения демонов. На уровнях Думгай сможет находить специальные сферы для изучения умений и другие полезные предметы для выполнения своей основной задачи.

Разработчики подтвердили, что геймплейно игра будет сильно отличаться от прошлых частей с упором на ближний бой и новыми гаджетами. Геймеры смогут настроить проект под себя: замедлить игровой процесс или наоборот — ускорить его.