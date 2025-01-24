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Разный и забавный Роберт Паттинсон — на постерах фантастического фильма «Микки 17»

Разный и забавный Роберт Паттинсон — на постерах фантастического фильма «Микки 17»
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Создатели фильма «Микки 17» опубликовали несколько забавных постеров, на которых можно увидеть героя Роберта Паттинсона — андроида по имени Микки. Судя по всему, авторы показали, как именно протагонист будет умирать.

Постеры картины

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Фото: Warner Bros.

Сюжет «Микки 17» рассказывает о будущем, где созданные клоны помогают человечеству в колонизации новых планет. Один из таких клонов по имени Микки отправляется исследовать новый мир и бесследно пропадает. К его счастью, каждая смерть не означает конец жизни, поскольку Микки постоянно клонируют.

Режиссёром грядущей картины выступил Пон Джун-хо — постановщик оскароносных «Паразитов». Премьера ленты состоится 7 марта.

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