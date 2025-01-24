Режиссёр «Носферату» Роберт Эггерс снимет продолжение культового фильма «Лабиринт»

В конце декабря 2024 года сообщалось, что Роберт Эггерс, снявший «Носферату», поставит ремейк культовой картины «Лабиринт». Издание Deadline уточнило, что постановщик снимет именно сиквел, а не собственное переосмысление.

Над перезапуском «Лабиринта» уже работали: в 2017 году им занимался Феде Альварес, но потом покинул проект, так и не закончив его. Надеемся, что подобная история не повторится с Эггерсом.

Оригинальный «Лабиринт» режиссёра и автора «Маппет-шоу» Джима Хенсона рассказывает о молодой девушке, которая пытается вызволить своего младшего брата из плена короля гоблинов — его роль исполнил Дэвид Боуи. Для этого ей приходится пройти через фантастический лабиринт.